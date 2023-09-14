В Краснодаре будут судить троих аферистов за мошенничество с подставными ДТП 

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в отношении двоих местных жителей в возрасте 26 и 33 лет, а также 28-летнего жителя Крымска.

По данным следствия, обвиняемые с сообщниками, уголовное дело в отношении которых расследуют отдельно, фальсифицировали административные дела о ДТП, а затем обращались в страховые компании за возмещением убытков. В результате ущерб страховой компании составил около 5,5 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

На период предварительного следствия обвиняемые были под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

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