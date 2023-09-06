Россиян предупредили о новой схеме обмана автомобилистов с предложением скидки на топливные карты

По данным «Лаборатории Касперского», в России мошенники начали рассылать письма, в которых автовладельцам предлагают купить топливные карты со скидкой.

Авторы в письмах ссылаются на некое постановление о топливных компенсациях автовладельцам, а также указывают номер постановления и контакты специалиста, к которому можно обращаться по всем вопросам.

В письме поясняется, что автовладельцам предоставляют скидку 50% на покупку топливной карты. Если человек нажимает на кнопку «участвовать», его перекидывает на страницу с выбором номинала. Карту с балансом в 50 тыс. рублей предлагают купить за 24,9 тыс. рублей, с балансом 20 тыс. рублей — за 9,9 тыс. рублей.

Для оформления топливной карты предлагают перейти по ссылке, где на самом деле скрывается фейковый сайт. На таких сайтах опасно вводить любую личную информацию, тем более платежную, так как данные сразу попадают к злоумышленникам.

По данным экспертов по кибербезопасности, всего за восемь дней зафиксировали почти 24 тыс. таких писем. В некоторых случаях мошенникам удалось получить деньги и данные россиян, пишут «Известия».

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