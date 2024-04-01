В Краснодаре будут судить тренера, который сломал бедро мальчику-инвалиду

Следователи СКР в апреле завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении ребенку тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

По версии следствия, мужчина оказывал физкультурно-оздоровительные услуги детям в кабинете частного медучреждения в проезде Репина. Днем 7 июля 2023 года он выполнял упражнения по адаптивной физкультуре с 3-летним мальчиком с ограниченными возможностями здоровья. По неосторожности тренер сломал ребенку бедро, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд.

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