Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре будут судить семейную пару, напавшую на девочек в пункте Wildberries

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-semejnuyu-paru-napavshuyu-na-podrostkov-v-punkte-wildberries?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
В Краснодаре будут судить семейную пару, напавшую на девочек в пункте Wildberries
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло 11 марта в пункте выдачи заказов на улице Рахманинова в Музыкальном микрорайоне.

По версии следствия, в тот вечер 36-летний мужчина и его 35-летняя сожительница после употребления алкоголя зашли в Wildberries. Там они встретили двух девочек 13 и 14 лет. Женщина без повода схватила одну из школьниц за волосы и повалила на пол. Затем она напала на другую девочку. Вместе с сожителем они протащили ее по полу на улице, где продолжили бить . У девочки после этого остались кровоподтеки и ссадины. Кроме того, пьяный мужчина разбил мобильный телефон одной из школьниц. Сумма ущерба составила 20 тыс. рублей.

Следователи завершили расследование этого уголовного дела. Семейную пару обвиняют в хулиганстве с применением насилия. Мужчина дополнительно обвиняют в умышленном уничтожении чужого имущества. Злоумышленники полностью признали свою вину. Мужчина находится под стражей, а женщина дома из-за наличия грудного ребенка.

В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Сочи будут судить девушку, позволившую сожителю убить ее 7-летнюю дочь. Преступление произошло еще 27 мая

Статьи
Что такое миома: диагностика и лечение
Что такое миома: диагностика и лечение
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Топ-10 продуктов, продлевающих молодость
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Пробки на дорогах к морю в Краснодарском крае 2023
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Гулять обязательно! Пеший путеводитель по центру Туапсе
Гулять обязательно! Пеший путеводитель по центру Туапсе
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях