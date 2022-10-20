В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло днем 24 ноября 2021 года. В октябре этого года следовали завершили расследование дела об убийстве с особой жестокостью в отношении 58-летнего жителя Москвы.

По данным следствия, мужчина ехал за рулем своей машины по станице Петровской Славянского района. Он протаранил автомобилем ворота одного из домов на улице Комсомольской, где жила 71-летняя пенсионерка с сыном. Затем водитель вышел из машины и зашел в дом. Там он встретил хозяйку. Злоумышленник более 25 раз ударил ее по голове кулаками, дважды ударил в шею куском стекла, повредил женщине глаза и сломал руку. Через некоторое время пенсионерка от полученных травм умерла.

Вечером в дом вернулся 50-летний сын пенсионерки. Он застал преступника во дворе, а в доме нашел тело матери. Мужчина вызвал полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза установила, что задержанный страдает хроническим психическим расстройством. На время следствия он находился под стражей. Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором постановлением о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направили в Краснодарский краевой суд, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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