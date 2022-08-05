В Краснодаре будут судить организатора группы автоподставщиков

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего организатора преступной группы, которая похищала деньги страховых компаний.

Следствие установило, что с июля по декабрь 2018 года участники организованной злоумышленником преступной группы инсценировали в Краснодаре ДТП с целью создания оснований для оформления страхового случая. Злоумышленники получали документы об авариях и обращались в страховые компании и суды Краснодара с требованиями о денежном возмещении. Общий ущерб от их деятельности составил 6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд.

В мае 2022 года в суд направили уголовное дело в отношении остальных 9 членов преступной группы. Всем обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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