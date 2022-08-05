Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре будут судить организатора группы автоподставщиков

Происшествия
05.08.2022 16:24
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-organizatora-gruppy-kotoraya-sovershala-podstavnye-dtp
В Краснодаре будут судить организатора группы автоподставщиков
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Прокуратура Краснодара направила в суд уголовное дело в отношении 33-летнего организатора преступной группы, которая похищала деньги страховых компаний.

Следствие установило, что с июля по декабрь 2018 года участники организованной злоумышленником преступной группы инсценировали в Краснодаре ДТП с целью создания оснований для оформления страхового случая. Злоумышленники получали документы об авариях и обращались в страховые компании и суды Краснодара с требованиями о денежном возмещении. Общий ущерб от их деятельности составил 6 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Уголовное дело направили в Прикубанский районный суд.

В мае 2022 года в суд направили уголовное дело в отношении остальных 9 членов преступной группы. Всем обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на Кубани задержали курьера из банды телефонных мошенников, сообщавших о ДТП с родственниками.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
  2. В Сочи женщина задержала пьяную пенсионерку, устроившую ДТП на иномарке
  3. В Анапе сразу после высадки пассажиров дотла сгорел автомобиль такси Uber
  4. 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
  5. Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
  6. Роспотребнадзор опубликовал список лучших пляжей Краснодарского края
ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
В Юбилейном микрорайоне Краснодара из реки вытащили тело женщины
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
Жители Ленинградского района ночью проснулись от громкого хлопка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
На пляже в Новороссийске на глазах у отдыхающих утонула пенсионерка
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Прямой эфир
Мы в соцсетях