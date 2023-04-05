В Краснодаре будут судить мужчину за убийство таксиста, совершенное 10 лет назад

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела об убийстве в отношении 42-летнего местного жителя.

По данным следствия, утром 4 марта 2013 года в одном из гаражно-строительных кооперативов на улице Старокубанской нашли тело 36-летнего водителя такси с тремя огнестрельными ранениями. Машину погибшего нашли в нескольких километрах. Возбудили уголовное дело об убийстве, но подозреваемого так и не нашли. Его личность установили только летом 2022 года после того, как провели подробный анализ данных сотовых операторов о всех людях, которые в момент убийства передвигались по заданному маршруту. Подозреваемого нашли и задержали.

Установили, что злоумышленник вместе со своим знакомым воспользовались услугами такси, однако не смогли их оплатить. Из-за этого произошла ссора с таксистом, которая переросла в драку. По словам обвиняемого, таксист достал пистолет, но приятелю удалось его выбить из рук водителя. В результате пистолет упал на пол за сидениями. По словам подозреваемого, он подхватил пистолет и трижды выстрелил в таксиста. После этого вдвоем с другом они вытащили тело из машины, оставили его на месте преступления, а машину отогнали на другую улицу. Пистолет выбросили по дороге в мусорные баки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Обвиняемого поместили под стражу, свою вину он признал. Его сообщник скончался в 2019 году, в связи с этим уголовное дело об укрывательстве убийства в его отношении прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

Читайте также: убил таксиста и продал машину — на Кубани задержали подозреваемого в громком убийстве в Подмосковье.