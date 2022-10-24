Убил таксиста и продал машину: на Кубани задержали подозреваемого в громком убийстве в Подмосковье

Фото пресс-службы ГСУ СК России по Москве

Вблизи дороги в Сергиевом Посаде 23 октября обнаружили тело таксиста, работавшего на автомобиле Mercedes бизнес-класса. Подозреваемого в убийстве 19-летнего парня 24 октября задержали в Краснодарском крае.

По данным следствия, таксист 17 октября вышел из дома на улице Митинской в Москве. Он отправился на автомобиле Mercedes-Benz на поступивший заказ. Последний раз он вышел на связь с женой поздним вечером того же дня и пропал. Она обратилась в полицию.

Тело таксиста со множественными ножевыми ранениями и другими телесными повреждениями нашли 23 октября у дороги в Сергиевом Посаде. Следователи установили личность и местонахождение подозреваемого, который успел покинуть столичный регион.

«В ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников уголовного розыска УВД по СЗАО ГУ МВД России по Москве местонахождение 19-летнего подозреваемого в совершении преступления установлено. Он задержан на территории Краснодарского края. В скором времени он будет доставлен в подразделение ведомства, где следователи приступят к его допросу», — сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в Telegram.

Также сообщается, что злоумышленник продал машину через мобильное приложение. Ее уже нашли и изъяли, криминалисты изучили автомобиль.

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