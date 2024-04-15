В Краснодаре будут судить мужчину, пытавшегося взорвать сожителя бывшей жены

Преступление произошло 27 января во дворе многоквартирного дома на улице Станкостроительная, 6.

По версии следствия, в тот день 66-летний местный житель закрепил самодельное взрывное устройство на автомобиль Lada Priora, который принадлежал 57-летнему сожителю его бывшей супруги. СВУ сработало, когда мужчина начал движение на машине. Однако взрывное устройство не нанесло водителю серьезных травм из-за небольшой мощности.

Следователи завершили расследование. Прокуратура Западного округа утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Его передали для рассмотрения в Октябрьский районный суд. За покушение на убийство и изготовление взрывного устройства местному жителю грозит от 8 до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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