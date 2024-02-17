Мужчина пытался взорвать родственников с помощью огнетушителя в Краснодаре

Инцидент произошел накануне на одной из улиц Пашковского жилого массива. Самодельное взрывное устройство обезвредили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Местный житель обратился за помощью в полицию и сообщил, что его родственник положил подозрительный предмет под его автомобиль и после этого скрылся.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. Под машиной мужчины обнаружили самодельное устройство с использованием огнетушителя. Специально обученная собака подтвердила наличие опасного предмета.

Полицейские эвакуировали жильцов трех близлежащих домов и оцепили территорию для проведения работ по обезвреживанию СВУ. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего жителя Краснодара.

«В настоящее время проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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