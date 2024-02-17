Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчина пытался взорвать родственников с помощью огнетушителя в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pytalsya-vzorvat-rodstvennikov-s-pomoshhyu-ognetushitelya-v-krasnodare
Мужчина пытался взорвать родственников с помощью огнетушителя в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Инцидент произошел накануне на одной из улиц Пашковского жилого массива. Самодельное взрывное устройство обезвредили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Местный житель обратился за помощью в полицию и сообщил, что его родственник положил подозрительный предмет под его автомобиль и после этого скрылся.

Вскоре на место прибыли сотрудники Росгвардии. Под машиной мужчины обнаружили самодельное устройство с использованием огнетушителя. Специально обученная собака подтвердила наличие опасного предмета.

Полицейские эвакуировали жильцов трех близлежащих домов и оцепили территорию для проведения работ по обезвреживанию СВУ. В результате инцидента никто не пострадал. По подозрению в совершении преступления задержали 48-летнего жителя Краснодара.

«В настоящее время проводится проверка. Устанавливают все обстоятельства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: 65-летний ревнивец пытался взорвать машину сожителя бывшей жены в Краснодаре. Преступление произошло 27 января. Злоумышленника удалось задержать по горячим следам.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях