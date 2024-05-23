В Краснодаре будут судить мужчину, похитившего свою дочь на парковке ТРЦ

Преступление произошло в августе 2023 года. Уроженца Красноярского края обвиняют в самоуправстве с применением насилия, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, мужчина находился в конфликте с бывшей сожительницей. Несмотря на то, что суд определил, что их общая дочь должна жить с матерью, мужчина решил забрать девочку и увезти ее за пределы Краснодарского края.

Для этого он привлек к похищению двух знакомых. Днем 27 августа 2023 года, бывшая сожительница подозреваемого, ее сестра и их малолетние дети находились на парковке одного из торговых центров Краснодара. Подозреваемый и его сообщники подошли к автомобилю, где сидели дети. Мужчина вытащил свою дочь из машины, оттолкнув при этом одну из женщин, которая пыталась его остановить. Его сообщники в это время удерживали женщин, чтобы те не смогли ему помешать. Забрав ребенка, подозреваемый и его сообщники скрылись.

Правоохранители установили местонахождение ребенка. В настоящее время девочку вернули матери.

В отношении отца ребенка и его сообщников завели уголовные дела. Материалы направлены в суд. Отец девочки полностью признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о похищении 4-летней девочки на парковке ТРЦ «Красная площадь» рассказала в соцсетях ее мать. Женщина сообщила, что трое незнакомых мужчин подбежали к ней и похитили ребенка. Женщина обратилась в полицию. Выяснилось, что девочку забрал отец. Уточнялось, что мужчина не был лишен родительских прав.