Родители делят дочь: полиция проводит проверку по делу о «похищении» 4-летней девочки в Краснодаре

О том, что девочку похитили трое неизвестных мужчин на парковке ТРЦ «Красная площадь», в соцсетях рассказала ее мать.

По словам женщины, она была на парковке с ребенком и своей сестрой. К ним подбежали трое незнакомых мужчин и похитили ее 4-летнюю дочь. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

«Ребенок найден. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, девочка находится с отцом. По факту произошедшего проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

В полиции добавили, что отец девочки не был лишен родительских прав, но при разводе суд определил, что ребенок будет жить с матерью.

Источник в правоохранительных органах сообщил интернет-порталу «Кубань 24», что посторонних мужчин на парковке не было, а девочку никто не похищал — ее забрал родной отец, который также имеет право на общение с ребенком.

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