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Приставы вернули в Севастополь ребенка, похищенного отцом из Краснодара

Ссылка https://kuban24.tv/item/pristavy-vernuli-v-sevastopol-rebenka-pohishhennogo-ottsom-iz-krasnodara
Приставы вернули в Севастополь ребенка, похищенного отцом из Краснодара
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Родители ребенка находятся в процессе развода. Мать живет в Севастополе, а отец увез сына в Краснодар.

Судебным приставам в краевом центре поступил документ о передаче мальчика матери. Адрес проживания мужчины установили — он снимал квартиру на улице Жлобы. Приставы разъяснили отцу последствия уклонения от исполнения решения суда. Мужчина добровольно передал ребенка матери.

На установление адреса проживания должника до передачи ребенка понадобилось около суток, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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