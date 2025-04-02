В Краснодаре будут судить мужчину, бросившего дочь-инвалида на улице

Инцидент произошел 20 апреля 2024 года улице Восточно-Кругликовской. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, обвиняемого в оставлении в опасности своей малолетней дочери.

По версии следствия, мать и отец девочки поссорились и оставили свою малолетнюю дочь, имеющую ограничения здоровья, около одного из пунктов самовывоза. На плачущего ребенка обратили внимание прохожие и позвонили в полицию.

Возбудили уголовное дело. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.

Ранее в суд направили уголовное дело по аналогичной статье в отношении матери девочки. Родителей ребенка поставили на специализированный профилактический учет в органах опеки и попечительства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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Полицейские прибыли на место и предложили 34-летней хозяйке квартиры пройти медосвидетельствование. После отказа в ее отношении составили административный протокол. Во время личного досмотра у женщины обнаружили пакет с порошкообразным веществом. Кроме того, в квартире также находился 1,5-годовалый ребенок. Мальчика поместили в медучреждение для обследования.

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