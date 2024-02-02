В Краснодаре будут судить мужчину, 20 лет назад задушившего приятеля пакетом

Убийство произошло вечером 13 декабря 2003 года в двухэтажном гараже на улице Благоева. В феврале материалы уголовного дела в отношении 49-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве, направили в суд.

По данным следствия, пьяный мужчина поссорился со своим 43-летним знакомым. Он схватил монтировку и 5 раз ударил обидчика по голове. После этого злоумышленник надел на голову пострадавшего пакет и обмотал его края вокруг шеи жертвы веревкой. Пострадавший скончался в результате механической асфиксии.

После этого злоумышленник скрылся, его задержали в 2023 году и поместили под стражу. Во время следствия подозреваемый признал вину в убийстве.

Расследование провел территориальный отдел СКР по краю, материалы дела передали в Советский районный суд Краснодара. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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