В Краснодаре будут судить хулигана, по вине которого пострадал ребенок в трамвае

Пьяный мужчина устроил дебош в трамвае 15 июля на улице Калинина. Теперь ему предстоит ответить за это в Ленинском районном суде.

По версии следствия, в тот день 41-летний местный житель ехал в трамвае и пил пиво. Кондуктор сделал ему замечание и между ними произошел конфликт. Мужчина вышел на ближайшей остановке и со всей силы кинул стеклянную бутылку в окно трамвая, разбив его.

В результате этого пострадала 6-летняя девочка. Она получила раны лица и головы, ее госпитализировали в больницу.

Вскоре дебошира задержали и завели на него уголовное дело о хулиганстве. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном, активно сотрудничая со следствием. Следователи завершили расследование этого уголовного дела, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Прокуратура Западного округа Краснодара утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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