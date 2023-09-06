До семи лет тюрьмы грозит хулигану, распылившему баллончик в лицо водителю трамвая в Краснодаре

Местного жителя обвиняют в хулиганстве с использованием оружия — газового перцового баллончика. Уголовное дело ушло в суд.

Установлено, что 33-летний мужчина распивал алкоголь в трамвае. Кондуктор потребовал прекратить нарушать порядок и покинуть салон. Дебошир вышел из трамвая, но перед уходом распылил перцовый баллончик в кабину водителя.

В результате мужчина получил химический ожог конъюктивы 1 степени обоих глаз — его госпитализировали, а движение трамваев остановилось.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но его нашли и задержали сотрудники полиции.

Сейчас расследование уголовного дела завершили, материалы передали в суд. Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», инцидент произошел 21 июля около 18:00 на конечной остановке на улице Тюляева в трамвае № 10. Двое мужчин с пивом зашли в трамвай за несколько остановок до конечной. В момент инцидента других пассажиров в трамвае не было.