В Краснодаре будут судить двоих мужчин за попытку продать 30 кг «синтетики»

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В августе уголовное дело в отношении двоих жителей Воронежской области 21 и 24 лет, которых обвиняли в покушении на незаконный сбыт наркотиков, передали в суд.

По версии следствия, 3 ноября 2022 года мужчины вместе с неустановленным лицом были на парковке на Привокзальной площади. Они пытались сбыть около 30 кг синтетического наркотика. Один из мужчина летом прошлого года купил двое поддельных водительских прав: для себя и на продажу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили и расследовали уголовно дело о покушении на оборот наркотиков и поддельных документов. Расследование завершили, материалы дела передали в Октябрьский районный суд Краснодара. Мужчинам грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: более 250 пакетов с героином и метадоном изъяли у двоих наркодилеров на Кубани.