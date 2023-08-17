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Более 250 пакетов с героином и метадоном изъяли у двоих наркодилеров на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-250-paketov-s-geroinom-i-metadonom-izyali-u-dvoih-narkodilerov-na-kubani
Более 250 пакетов с героином и метадоном изъяли у двоих наркодилеров на Кубани
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Кавказском районе завершено расследование уголовного дела в отношении двоих жителей Курганинска в возрасте 24 и 25 лет, которых обвиняют в покушении на незаконный сбыт крупной партии наркотиков.

По данным следствия, парень с девушкой покупали через тайники оптовые партии синтетических наркотиков и сбывали их через закладки в Кавказском, Тихорецком и других районах края. Подозреваемых задержали в доме, где они арендовали жилье. Заметив правоохранителей, парень с девушкой попытались скрыться и избавиться от пакетов с наркотиками.

Во дворе частного дома полицейские нашли 175 обмотанных изолентой свертков с бесцветным кристаллическим веществом и светло-бежевым порошком. Также изъяли две банковские карты. На шкафу на кухне обнаружили поясную сумку, в которой было еще 79 свертков с наркотиками, два телефона с координатами закладок, весы и упаковочный материал. Всего изъяли около 65 г героина и метадона.

Возбудили уголовное дело, обвиняемые ждут суда под стражей. Расследование завершено, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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