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Поймали с поличным: более 60 свертков с героином изъяли у 57-летнего закладчика в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pojmali-s-polichnym-bolee-60-svertkov-s-geroinom-izyali-u-57-letnego-zakladchika-v-krasnodarskom-krae
Поймали с поличным: более 60 свертков с героином изъяли у 57-летнего закладчика в Краснодарском крае
Фото УТ МВД России по СКФО

Сотрудники ЛО МВД России на станции Кавказская заметили 57-летнего гражданина, который прятал наркотики в тайник.

Подозреваемого задержали с поличным. Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли 20 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это героин весом более 20 г.

Установили, что закладчик распространял наркотики в Тихорецке и в Кропоткине. Во время обыска дома у злоумышленника нашли еще более 40 свертков с аналогичным веществом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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