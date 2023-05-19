Поймали с поличным: более 60 свертков с героином изъяли у 57-летнего закладчика в Краснодарском крае

Сотрудники ЛО МВД России на станции Кавказская заметили 57-летнего гражданина, который прятал наркотики в тайник.

Подозреваемого задержали с поличным. Во время личного досмотра у злоумышленника изъяли 20 свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что это героин весом более 20 г.

Установили, что закладчик распространял наркотики в Тихорецке и в Кропоткине. Во время обыска дома у злоумышленника нашли еще более 40 свертков с аналогичным веществом, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УТ МВД России по СКФО.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте также: почти 1,5 кг героина и метадона изъяли у сожителей-наркодилеров в Краснодарском крае.