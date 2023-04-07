Почти 1,5 кг героина и метадона изъяли у сожителей-наркодилеров в Краснодарском крае
В Краснодарском крае задержали сожителей за покушение на сбыт наркотиков почти 1,5 кг героина и метадона
Сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Кавказская задержали 40-летнюю женщину и ее 35-летнего ранее судимого сожителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.
По данным правоохранителей, злоумышленники фасовали наркотики в свертки и прятали в тайниках на территории Краснодарского края. В указанных подозреваемыми тайниках нашли 4 полимерных пакета, стеклянную банку, около 80 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, а также фасовочные пакеты и электронные весы. Всего изъяли более 1,2 кг героина и 220 г метадона.
Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемых задержали, расследование продолжается, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.
Читайте также: в Новороссийске у группы из шести наркодилеров изъяли более 850 граммов героина и метадона.
- ФК «Краснодар» дома обыграл «Ростов» по пенальти
- Прокуратура проверит конфликт младшеклассников в гимназии № 40 Краснодара
- Выстрелы и взрывы: жителей Новороссийска предупредили об учениях 7 апреля
- Эксперт предупредил о резком сокращении популяции хамсы в Черном море
- Депутат Госдумы Ткачев предложил открыть аукцион «красивых» номеров автомобилей на «Госуслугах»
- Надели пакеты на голову и вывезли в лесополосу: четверо мужчин похитили местных жителей в Краснодаре