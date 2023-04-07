Почти 1,5 кг героина и метадона изъяли у сожителей-наркодилеров в Краснодарском крае

В Краснодарском крае задержали сожителей за покушение на сбыт наркотиков почти 1,5 кг героина и метадона

Сотрудники уголовного розыска линейного отдела МВД России на станции Кавказская задержали 40-летнюю женщину и ее 35-летнего ранее судимого сожителя по подозрению в незаконном обороте наркотиков.

По данным правоохранителей, злоумышленники фасовали наркотики в свертки и прятали в тайниках на территории Краснодарского края. В указанных подозреваемыми тайниках нашли 4 полимерных пакета, стеклянную банку, около 80 свертков с порошкообразным веществом белого цвета, а также фасовочные пакеты и электронные весы. Всего изъяли более 1,2 кг героина и 220 г метадона.

Возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Подозреваемых задержали, расследование продолжается, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

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