В Краснодаре будут судить чиновника за ущерб муниципальному бюджету на 9,4 млн рублей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего чиновника о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, руководитель бюджетного учреждения заключил контракт на разработку проектной документации по капремонту здания в сфере культуры. Подрядчик не успел выполнить условия договора и предоставил заказчику предварительный вариант проектной документации. Несмотря на это, чиновник подписал акт выполненных работ. Подрядчику перечислили 9,4 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает портал «МВД Медиа».

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