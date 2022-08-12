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В Краснодаре будут судить чиновника за ущерб муниципальному бюджету на 9,4 млн рублей

Происшествия
12.08.2022 13:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-chinovnika-za-ushherb-munitsipalnomu-byudzhetu-na-9-4-mln-rublej
В Краснодаре будут судить чиновника за ущерб муниципальному бюджету на 9,4 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего чиновника о злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, руководитель бюджетного учреждения заключил контракт на разработку проектной документации по капремонту здания в сфере культуры. Подрядчик не успел выполнить условия договора и предоставил заказчику предварительный вариант проектной документации. Несмотря на это, чиновник подписал акт выполненных работ. Подрядчику перечислили 9,4 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в суд, сообщает портал «МВД Медиа».

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