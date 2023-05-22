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В Краснодаре будут судить четверых бизнесменов за мошенничество с НДС на 9,1 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-chetveryh-biznesmenov-za-moshennichestvo-s-nds-na-9-1-mln-rublej
В Краснодаре будут судить четверых бизнесменов за мошенничество с НДС на 9,1 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении обвиняемых в мошенничестве двоих жителей Перми 26 и 32 лет, 40-летнего жителя Краснодара и 25-летней жительницы Москвы.

По данным следствия, житель Краснодара владел зарегистрированными в Перми компаниями и был фактическим руководителем краснодарского предприятия, экспортирующего продукцию. Он вступил в сговор с гендиректором подконтрольной ему компании, чтобы похитить деньги из госбюджета. Обвиняемые вносили ложную информацию о товарообороте в налоговые декларации с требованием возмещения НДС. Фактически оплаты не производились.

В результате подозреваемые незаконно возместили из федерального бюджета более чем на 9,1 млн рублей НДС, который фактически не был уплачен, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. На время следствия 40-летнего подозреваемого отпустили под залог в размере 1 млн рублей. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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