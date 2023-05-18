Бизнесмен под предлогом покупки комбайнов похитил у компаньона более 22 млн рублей на Кубани

В полиции Краснодара завершили расследовать уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 50-летнего предпринимателя из Тихорецкого района.

По данным следствия, аферист договорился о приобретении шести комбайнов в равных долях с другим предпринимателем. Он получил от партнера деньги, купил технику, перевез в Краснодарский край и использовал для получения прибыли. При этом мошенник убеждал компаньона по бизнесу, что доставка сельхозмашин из-за границы откладывается по различным причинам.

В дальнейшем злоумышленник перепродал комбайны, а деньги потратил. Ущерб превысил 22 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили и расследовали уголовное дело о мошенничестве. Материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

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