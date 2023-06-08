В Краснодаре будут судить «бродягу», занявшего высшее положение в криминальной иерархии

Ранее неоднократно судимый за наркотики и хулиганство 35-летний иностранный гражданин с 2008 года в разные периоды времени занимал высшее положение в преступной иерархии.

По версии следствия, мужчина имел уголовный статус так называемого «бродяги». По правилам преступного мира, люди с более низким криминальным статусом подчинялись ему и выполняли поручения. Иностранец не только сохранял, но и распространял преступные обычаи и традиции. Он распространял свое влияние на территории Краснодарского и Ставропольского краев.

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СКР завершил расследование этого уголовного дела. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. На период расследования его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Зампрокурора края утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Его материалы направили для рассмотрения в Краснодарский краевой суд. За занятие высшего положения в криминальной иерархии иностранцу может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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