Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре будут судить «бродягу», занявшего высшее положение в криминальной иерархии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-brodyagu-zanyavshego-vysshee-polozhenie-v-kriminalnoj-ierarhii
В Краснодаре будут судить «бродягу», занявшего высшее положение в криминальной иерархии
Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Ранее неоднократно судимый за наркотики и хулиганство 35-летний иностранный гражданин с 2008 года в разные периоды времени занимал высшее положение в преступной иерархии.

По версии следствия, мужчина имел уголовный статус так называемого «бродяги». По правилам преступного мира, люди с более низким криминальным статусом подчинялись ему и выполняли поручения. Иностранец не только сохранял, но и распространял преступные обычаи и традиции. Он распространял свое влияние на территории Краснодарского и Ставропольского краев.

Первый отдел по расследованию особо важных дел краевого СКР завершил расследование этого уголовного дела. Мужчину обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. На период расследования его заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Зампрокурора края утвердил обвинительное заключение по этому уголовному делу. Его материалы направили для рассмотрения в Краснодарский краевой суд. За занятие высшего положения в криминальной иерархии иностранцу может грозить от 8 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении вора в законе. Деятельность лидера уголовно-преступной среды пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими и сотрудниками УФСИН.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 8 июня
10 продуктов, улучшающих работу мозга
10 продуктов, улучшающих работу мозга
5 советов, чтобы выйти на пробежку
5 советов, чтобы выйти на пробежку
Три главных признака, что вы едите слишком много сахара
Три главных признака, что вы едите слишком много сахара
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Экотерроризм на Каховской ГЭС. Двуличие или безразличие?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях