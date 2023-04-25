В Краснодаре будут судить бизнесмена за мошенничество на 1 млн рублей при продаже 14,5 тонн болгарского перца
В полиции Краснодара завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 49-летнего жителя Белгородской области.
По данным следствия, мужчина заключил договор с иностранными поставщиками. По условиям сделки партнеры должны были импортировать перец в Краснодар. Злоумышленник пообещал продать товар по рыночной стоимости, а вырученные от продажи деньги разделить. Бизнесмен взял на реализацию около 14,5 т болгарского перца. Он продал товар третьим лицам, а вырученные деньги потратил. Сумма ущерба превысила 1 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На период предварительного следствия обвиняемый находится под подпиской о невыезде. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.
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