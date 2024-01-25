В Краснодаре будут судить бизнесмена, обманувшего больницу на 1,7 млн рублей

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении директора коммерческой фирмы.

По версии следствия, в 2022 году предприниматель заключил госконтракт с одной из больниц Краснодара на поставку медоборудования для дозированного введения лекарств пациентам. Вместо заявленных в договоре товаров он поставил более дешевый аналог, который не отвечал необходимым техническим характеристикам. Ущерб медицинскому учреждению от действий бизнесмена составил свыше 1,7 млн рублей.

Материалы дела передали для рассмотрения в суд с утвержденным обвинительным заключением. За мошенничество в крупном размере предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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