Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре будут судить бизнесмена, обманувшего больницу на 1,7 млн рублей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-biznesmena-obmanuvshego-bolnitsu-na-1-7-mln-rublej
В Краснодаре будут судить бизнесмена, обманувшего больницу на 1,7 млн рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Следователи полиции завершили расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении директора коммерческой фирмы.

По версии следствия, в 2022 году предприниматель заключил госконтракт с одной из больниц Краснодара на поставку медоборудования для дозированного введения лекарств пациентам. Вместо заявленных в договоре товаров он поставил более дешевый аналог, который не отвечал необходимым техническим характеристикам. Ущерб медицинскому учреждению от действий бизнесмена составил свыше 1,7 млн рублей.

Материалы дела передали для рассмотрения в суд с утвержденным обвинительным заключением. За мошенничество в крупном размере предпринимателю грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

Читайте также: жителей Краснодарского края предупредили о мошенниках, предлагающих пенсионерам лекарства. Жулики звонят пенсионерам, представляются врачами и интересуются состоянием пожилых людей. После этого, они убеждают пенсионеров, что у них якобы есть проблемы со здоровьем и им срочно требуются чудодейственные препараты.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях