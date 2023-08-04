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В Краснодаре будут судить банду наркоторговцев, поставлявших героин и метадон

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-sudit-bandu-narkotorgovtsev-postavlyavshih-geroin-i-metadon
В Краснодаре будут судить банду наркоторговцев, поставлявших героин и метадон
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Деятельность межрегиональной этнической преступной группы пресекли сотрудники ФСБ России, УФСБ России по Краснодарскому краю, пограничного управления ФСБ по региону и полиции.

Члены преступного сообщества поставляли из Москвы героин и метадон для продажи на Кубани, в Адыгее, Московской, Челябинской, Саратовской областей. Также наркотики сбывали на территории Москвы.

Всего в группировке состояли четыре руководителя и 15 участников. Это жители России, Таджикистана и Узбекистана.

На въезде в Краснодарский край в станице Кущевской правоохранители задержали автомобиль Hyundai Solaris. В бензобаке находился тайник с пластиковыми бутылками, в которых был героин. Общая масса наркотика превысила 4,3 кг. Вещество было расфасовано и подготовлено у сбыту. Наркотики перевозил курьер, действия которого контролировал один из руководителей преступной группы. Злоумышленников задержали.

Также на территории Краснодарского края удалось задержать еще двух лидеров и пятерых участников группировки. В результате проведения обыска в домах подозреваемых в Краснодаре, Новороссийске, Лабинске и Армавире полицейские изъяли более 7 кг героина.

Подозреваемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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