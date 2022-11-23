В Краснодаре будут судить мужчину, который до смерти забил лопатой гостя и его сожительницу

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Двойное убийство произошло 14 февраля в одном из домов на улице Кирова в поселке Кубанском Новопокровского района.

По данным следствия, 42-летний мужчина и его 48-летняя сожительница пришли в гости в дом 55-летнего знакомого. Компания села выпивать. Во время застолья хозяин поспорил с гостем, мужчины решили выяснять, кто из них физически сильнее и начали бороться на руках. Гость проиграл хозяину и толкнул его, тот упал. Затем хозяин дома встал и 10 раз ударил обидчика лопатой по голове. От полученных травм пострадавший умер.

Очевидцем произошедшего стала гостья — сожительница погибшего. Тогда хозяин той же лопатой три раза ударил ее по голове. Чтобы скрыть следы убийств, злоумышленник планировал вывезти тела на машине знакомого за пределы поселка. О произошедшем он рассказал приятелю, а тот позвонил в полицию, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о двойном убийстве. Во время следствия обвиняемый полностью признал вину. Он находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным обвинительным заключение прокуратура края направила в Краснодарский краевой суд. Обвиняемому грозил до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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