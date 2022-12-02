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В Краснодаре будут развивать Восточный трамвайный полигон

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-budut-razvivat-vostochnyj-tramvajnyj-poligon
В Краснодаре будут развивать Восточный трамвайный полигон
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Предложение о заключении концессии по созданию трамвайной ветки и депо в восточной части Краснодара разместили на сайте для проведения торгов. Инициатива поступила от компании «Синара ГТР – Краснодар.ДОМ».

В микрорайоны Гидростроителей и Восточно-Кругликовский планируют продлить пять существующих линий и построить два новых маршрута. Число трамваев на этом направлении предполагается увеличить вдвое, сообщил первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась.

Проект концессионного соглашения включает строительство 35 км трамвайных путей, депо на 150 вагонов и закупку трамваев. Новые ветки планируют провести от Трамвайной до Снесарева, от Героев-Разведчиков до Багряной и Восточного обхода, а также от улицы Декабристов до Домбайской.

Около 80% средств планируется привлечь за счет займа СОПФ ДОМ.РФ по льготной ставке. Кроме того, край предусмотрел капитальный грант в размере 10% от всех инвестиций в проект. 

По словам первого вице-губернатора Кубани, реализация этого проекта позволит увеличить объем трамвайных перевозок на 15 млн пассажиров в год, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края. 

Как писал интернет-портал «Кубань 24», завершить эти работы по развитию электротранспорта в Краснодаре планируют в 2027 году.

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