В Краснодаре бросивший камень в полицейского дебошир отделался 2 годами условного срока

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Советский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника ППС УМВД.

По данным следствия, в ночь на 26 сентября 2021 года сотрудник ППС с коллегой направился по вызову к одному из домов на улице Ярославского в Пашковке. Полицейские прибыли по адресу и обнаружили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок и затевал ссору с другими жителями.

Хулиган отказался предъявить документы, ударил полицейского рукой по голове и бросил в его сторону камень, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся, отказавшись о дачи показаний. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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