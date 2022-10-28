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В Краснодаре бросивший камень в полицейского дебошир отделался 2 годами условного срока

Происшествия
28.10.2022 11:30
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-brosivshij-kamen-v-storonu-politsejskogo-deboshir-otdelalsya-2-godami-uslovnogo-sroka
В Краснодаре бросивший камень в полицейского дебошир отделался 2 годами условного срока
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Советский районный суд Краснодара огласил приговор в отношении 25-летнего местного жителя, которого обвиняли в применении насилия в отношении сотрудника ППС УМВД.

По данным следствия, в ночь на 26 сентября 2021 года сотрудник ППС с коллегой направился по вызову к одному из домов на улице Ярославского в Пашковке. Полицейские прибыли по адресу и обнаружили пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок и затевал ссору с другими жителями.

Хулиган отказался предъявить документы, ударил полицейского рукой по голове и бросил в его сторону камень, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В ходе заседания подсудимый полностью признал вину и раскаялся, отказавшись о дачи показаний. Суд назначил ему 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодаре осудили мужчину, который ударил полицейского и сбежал с его удостоверением.

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