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В Краснодаре бродячие собаки напали на школьника

Происшествия
13.10.2022 14:35
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-brodyachie-sobaki-napali-na-shkolnika
Видео t.me/tipichkras

Собаки напали на школьника в районе Ближнего западного отхода в жилом массиве «Алый». Мальчик не пострадал, но сильно испугался.

Запись с кадрами нападения появилась в соцсетях. На ней видно, что мальчик шел по дороге, навстречу ему бросилась стая из десяти собак и стала лаять. Ребенок оторопел и не смог продолжить путь. Школьнику помог водитель проезжающей иномарки — машиной он спугнул животных.

В Муниципальном центре управления Краснодара оперативно отреагировали на публикацию.

«Заявка на отлов бродячих псов в этом районе уже в работе у специалистов. Собак отловят в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

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