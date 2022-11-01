В Краснодаре бродячая собака откусила прохожему кусок ноги

В Краснодаре бродячая собака откусила прохожему кусок ноги

Инцидент произошел в районе КубГАУ около магазинов. В результате нападения собаки мужчина получил серьезную травму.

Очевидцы рассказали в соцсетях, что большая бродячая собака напала сзади на проходившего мимо мужчину и откусила ему кусок ноги в области икроножной мышцы. По их словам, в этом месте обитает много собак, поэтому прохожим нужно быть осторожней.

На публикации в соцсетях о нападении собаки на мужчину отреагировали в Муниципальном центре управления Краснодара.

«Заявку на отлов бродячих животных по этому адресу передали в работу департаменту городского хозяйства», — говорится в сообщении МЦУ Краснодара.

Заявки на отлов бродячих собак краснодарцы могут оставить на сайте мэрии, портале Госуслуги или в ЕДДС по телефону 050.

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