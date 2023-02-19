В Краснодаре бригада скорой помощи едва не потеряла пациента из-за припаркованных машин

Ночью 19 февраля машина скорой помощи прибыла на вызов к подростку на улицу Бородинскую в Пашковском жилом массиве.

Оказав помощь 15-летнему ребенку, бригада медиков получила новый вызов к пациенту с редким пульсом, высоким давлением и, в целом, угрожающим жизни состоянием. Однако пока медики помогали подростку, машины во дворе многоквартирного дома заблокировали реанимобиль. Водитель попросту не смог бы проехать, не протаранив припаркованные легковушки.

Вызов экстренно передали другой бригаде, но время было упущено, и состояние пациента, который ждал медиков, ухудшилось. Машина скорой помощи смогла выехать из двора только через полчаса, при помощи полицейских.

«Мы, медики, обращаемся к жителям нашего города. Пожалуйста, перестаньте блокировать выезды нашим машинам! Мы сегодня чудом не потеряли пациента!» — призвала заместитель главного врача станции скорой медицинской помощи краевой БСМП Елена Геращенко.

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