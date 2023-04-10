В Краснодаре борщ дороже, чем в Москве: среднюю стоимость популярного блюда посчитали в России

Анализ индекса цен на приготовление порции борща на четверых человек провели авторы проекта «Индекс-борща». Средняя стоимость супа по России составила 147 рублей 16 копеек.

Расчет вели по ингредиентам классического борща без дополнительных декоративных элементов и приправ, а также с заменой говядины на курицу. Цены на продукты брались из магазинов экономкласса европейской части России.

«В индекс мы включили все крупные города с населением 900 тыс. и выше, а также малые и средние города на Западе, Севере и Дальнем Востоке», — сообщили авторы проекта.

Так, самым дорогим местом России для приготовления борща стал город Анадырь, его стоимость составила 432 рубля 7 копеек. За ним следует Магадан — 281 рубль 84 копейки, а также Норильск со средней ценой в 245 рублей 36 копеек.

Наиболее дешевый «красный суп» можно сварить в Волгограде, он обойдется в 96 рублей 48 копеек. Ему немного уступают Саратов со стоимостью в 105 рублей 75 копеек и Ростов-на-Дону — 108 рублей 49 копеек.

Кроме того, в Краснодаре средний показатель стоимости составил 114 рублей 87 копеек. Он превышает цены в Санкт-Петербурге — 109 рублей 31 копейка и Москве — 109 рублей 82 копейки. В Сочи борщ немного дороже — 122 рубля 2 копейки.

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