Краснодар и Сочи вошли в топ-10 крупных городов по индексу качества городской среды

Индекс качества городской среды формируется Минстроем РФ. По индексу за 2022 год, Сочи и Краснодар вошли в топ-10 крупных городов.

Результаты опубликовал портал индекс-городов.рф. Несмотря на то, что Краснодар официально является миллионником, составители рейтинга включили его в список крупных городов (население от 250 тыс. человек до 1 млн человек).

Для составления индекса эксперты изучили улично-дорожную сеть, жилье и прилегающие пространства, озеленение пространства, общественно-деловую инфраструктуру и прилегающие пространства, социально-досуговую доступность и прилегающие общегородские пространства. Все это оценили по шести критериям, среди которых безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды и эффективность управления.

Лидером рейтинга по индексу качества городской среды стали Мытищи и Грозный (у обоих городов индекс равен 241). Вторую строчку заняла Тюмень с результатом 240. Закрыли первую тройку Сочи и Белгород — индекс каждого равен 235. Четвертое место получил Калининград (233). Пятую строчку разделили Краснодар и Химки (по 232).

Также в топ-10 вошли Балашиха и Ярославль (у каждого индекс равен 231), Чебоксары (227), Череповец (226), Калуга (225), Липецк и Магнитогорск (по 224).

Результаты формирования Индекса используются в реализации положений указа президента РФ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», национального проекта «Жилье и городская среда». В том числе для определения размера субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку госпрограмм и муниципальных программ формирования современной городской среды.

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