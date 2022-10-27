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В Краснодаре более 40 человек за три дня обратились в Центр помощи семьям мобилизованных

Общество
27.10.2022 14:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bolee-40-chelovek-za-tri-dnya-obratilis-v-tsentr-pomoshhi-semyam-mobilizovannyh
В Краснодаре более 40 человек за три дня обратились в Центр помощи семьям мобилизованных
Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 24 октября в центр обратился 41 человек, по телефону специалисты проконсультировали 230 краснодарцев. Всего они оказали 68 услуг.

Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных граждан находится на улице Северной, 365 — в МЦРП «Платформа». График работы — с 9:00 до 17:00 по будням (перерыв с 12:30 до 13:30), с 10:00 до 15:00 — в субботу.

Дополнительную информацию можно узнать в рабочие часы по номеру 8 (989) 822-19-56.

На сайте гордумы Краснодара работает раздел, где можно узнать, куда следует обращаться по вопросам частичной мобилизации и о муниципальных мерах поддержки. Там собраны актуальные новости про частичную мобилизацию, адреса и телефоны пунктов помощи и оформления льгот, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных открыли в Краснодаре 24 октября.

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