В Краснодаре более 40 человек за три дня обратились в Центр помощи семьям мобилизованных

Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 24 октября в центр обратился 41 человек, по телефону специалисты проконсультировали 230 краснодарцев. Всего они оказали 68 услуг.

Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных граждан находится на улице Северной, 365 — в МЦРП «Платформа». График работы — с 9:00 до 17:00 по будням (перерыв с 12:30 до 13:30), с 10:00 до 15:00 — в субботу.

Дополнительную информацию можно узнать в рабочие часы по номеру 8 (989) 822-19-56.

На сайте гордумы Краснодара работает раздел, где можно узнать, куда следует обращаться по вопросам частичной мобилизации и о муниципальных мерах поддержки. Там собраны актуальные новости про частичную мобилизацию, адреса и телефоны пунктов помощи и оформления льгот, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных открыли в Краснодаре 24 октября.