В Краснодаре 24 октября откроют Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных
Общество
21.10.2022 18:44
Центр оказания помощи и оформления льгот для членов семей мобилизованных граждан откроется МЦРП «Платформа» по адресу: улица Северная, 365 (цокольный этаж).
По будням он будет работать с 9:00 до 17:00, в субботу — с 10:00 до 15:00.
В центре можно узнать о мерах поддержки семей мобилизованных краснодарцев, там же сразу можно будет оформить льготы, получить консультацию о кредитных каникулах, психологическую поддержку и помощь в поиске работы.
Подробнее о работе центра можно узнать по номеру горячей линии: 8(989) 822-19-56.
Список мер поддержки семей мобилизованных, необходимых документов и мест, где их можно оформить, опубликован на официальном сайте администрации Краснодара.
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