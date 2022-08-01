В Краснодаре более 37 тыс. абонентов могут остаться без газа

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Жителей краевого центра предупредили об отключении газа в случае отказа от прохождения ежегодного техобслуживания.

Дело в том, что свыше 37 тыс. краснодарцев не пустили проверяющих к себе домой. Все они получат уведомления о приостановке подачи ресурса. Извещения начнут поступать с 1 августа. Если обратной связи от жильцов не последует, то через 20 дней они останутся без газа.

Специалисты подчеркнули, что непроверенные плиты, нагреватели и газовые краны представляют угрозу для соседей и окружающих, особенно в многоквартирных домах.

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