В Краснодаре более 37 тыс. абонентов могут остаться без газа
Общество
01.08.2022 11:00
Жителей краевого центра предупредили об отключении газа в случае отказа от прохождения ежегодного техобслуживания.
Дело в том, что свыше 37 тыс. краснодарцев не пустили проверяющих к себе домой. Все они получат уведомления о приостановке подачи ресурса. Извещения начнут поступать с 1 августа. Если обратной связи от жильцов не последует, то через 20 дней они останутся без газа.
Специалисты подчеркнули, что непроверенные плиты, нагреватели и газовые краны представляют угрозу для соседей и окружающих, особенно в многоквартирных домах.
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