В Краснодаре более 30 улиц остались без света из-за аварии на сетях
Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло 2 декабря около 16:30.
Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Калинино» «К-109», КРНС-21 и 14 трансформаторных подстанций.
Без света остались жители домов на улицах Садовой, Апельсиновой, Большевистской, Брестской, Виноградной, Главной, Грушовой, Губкина, Калиновой, Богданченко, Героя Орлова, Гранатовой, Ландышевой, Лимонной, Пионовой, Фруктовой, Каштановой, Вольной, 2-й и 3-й Трудовой, Розовой, Ладожской, Абрикосовой, Малиновой, Гвоздичной, Героя Анощенкова, Гладского, Банановой, Вольной, Каштановой и других.
На месте сейчас работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.
Ориентировочное время восстановления подачи электричества — 20:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».
Читайте также: утром 2 декабря более 20 улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии.