В Краснодаре более 30 улиц остались без света из-за аварии на сетях

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе краевой столицы произошло 2 декабря около 16:30.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате оказались обесточены ПС «Калинино» «К-109», КРНС-21 и 14 трансформаторных подстанций.

Без света остались жители домов на улицах Садовой, Апельсиновой, Большевистской, Брестской, Виноградной, Главной, Грушовой, Губкина, Калиновой, Богданченко, Героя Орлова, Гранатовой, Ландышевой, Лимонной, Пионовой, Фруктовой, Каштановой, Вольной, 2-й и 3-й Трудовой, Розовой, Ладожской, Абрикосовой, Малиновой, Гвоздичной, Героя Анощенкова, Гладского, Банановой, Вольной, Каштановой и других.

На месте сейчас работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления подачи электричества — 20:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Читайте также: утром 2 декабря более 20 улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии.

Подпишись, здесь всегда интересно.