Более 20 улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bolee-20-ulits-ostalis-bez-sveta-v-prikubanskom-okruge-krasnodara-iz-za-avarii
Более 20 улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло 2 декабря около 11:10.

Без электричества остались жители домов на улицах Дорожной, Дорожный переулок, Капитальной, Солнечной, Веселой, Степной, Восточной, Гагарина, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Безуленко, Власова, Дорофеева, Капитальной, Евдокимовской, Аксенова, Осокина, Савина, Аксенова, Куликовского.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС Л-110 и были обесточены 19 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — в 13:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

Читайте также: в ЕДДС Краснодара рассказали, где 2 декабря не будет света и воды.

