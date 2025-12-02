Более 20 улиц остались без света в Прикубанском округе Краснодара из-за аварии

Аварийное отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло 2 декабря около 11:10.

Без электричества остались жители домов на улицах Дорожной, Дорожный переулок, Капитальной, Солнечной, Веселой, Степной, Восточной, Гагарина, Зеленой, Комсомольской, Школьной, Безуленко, Власова, Дорофеева, Капитальной, Евдокимовской, Аксенова, Осокина, Савина, Аксенова, Куликовского.

Причиной отключения стало повреждение на линии 6-10 кВ. В результате отключилась ПС Л-110 и были обесточены 19 трансформаторных подстанций.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара.

Ориентировочное время восстановления энергоснабжения — в 13:00, сообщили на горячей линии АО «НЭСК».

