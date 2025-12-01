Logo
В ЕДДС Краснодара рассказали, где 2 декабря не будет света и воды

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Во вторник в краевой столице запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

  • Аксайская, 1-15, 2-20, 19-35, 20-48, 43-57;
  • Аляскинская, 1-35, 3-4, 4-6, 6-22, 75;
  • Бархатная, 1-19, 2-20, 21-25, 22-26;
  • Батумская, 1-5, 2;
  • Бестужевская, 1-15;
  • Богатырская, 35, 38-82, 80;
  • Витебская, 1-15, 2-20, 54-60, 105-117;
  • Вишняковой, 1, 1/5, 2, 3, 3/4, 5/2;
  • Васнецова, 1-37, 2, 4-46, 9, 16, 26;
  • 1-й проезд Васнецова, 1-23, 2-32;
  • 4-й проезд Васнецова, 1, 8;
  • Глинки, 2-8;
  • Головатого, 76-88, 87-89, 89-91, 90-126, 91-107;
  • Герцена, 34-40, 44-52, 51-99, 81;
  • Есенина, 16, 228-234;
  • Заполярная, 1;
  • Затонный проезд, 36, 43-51;
  • 1-й проезд Зеленый, 5-29;
  • Знаменская, 32-74, 33-75, 52, 74-96;
  • 1-й проезд Знаменский, 1-27, 2-26;
  • 2-й проезд Знаменский, 1-27, 2-26;
  • Индустриальный проезд, 97-99;
  • 1-я Сторожевая, 42-52;
  • Казачья, 37;
  • Каспийская, 1;
  • Калинина, 61-109, 115-135, 137-175, 210-290, 83, 278;
  • Кармалина, 11-33, 18-40;
  • Кишиневская, 2-20, 11-17, 23-35;
  • Комарова, 25-49, 75-85, 91-95;
  • Кошевого, 61-85, 83-85, 68-102, 77-79, 94-102;
  • Кошевого проезд, 33-53, 34-54;
  • Красная, 127, 129;
  • Краснодонская, 37-61, 36-58;
  • Красных Партизан, 1/2, 1/а, 1/б, 2/2, 25, 25/1;
  • Красюка, 1-9, 2-18, 9-31, 20-38, 211-231;
  • Кропоткина, 47-69, 117;
  • Круговая, 4;
  • Кухаренко, 4-34, 21-27;
  • проезд 6-я линия, 79, 81;
  • Мальгерба, 17-41, 18-36;
  • Микешина, 17-39, 14-36, 36-46, 45-57, 40;
  • Могилевская, 15-25, 14-24;
  • Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 108-138, 140-170, 154;
  • Новороссийский проезд, 2-18;
  • Окружная, 1-15;
  • Передерия, 43-51, 32-62;
  • Петуховский проезд, 1-3, 2-28, 3-19;
  • Пирогова, 1-13;
  • Потемкинская, 35-43, 32-42;
  • Почтовое отделение, 73;
  • Раздольная, 15-33;
  • Российская, 119-255, 127-133, 129-133, 130, 131/1, 133/7, 281-283, 357, 362-366;
  • Селезнева, 3-81, 7, 16, 20-28, 32-46, 48, 60-72, 67, 69, 83-89;
  • Северная, 279;
  • Солнечная, 27-57;
  • Становая, 76;
  • С/З Красный, 20/а;
  • Тахтамукайская, 36-46;
  • Триумфальная, 1;
  • Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;
  • Угловая, 3;
  • Уманская, 40-48;
  • Уральская, 115, 119, 121, 123, 133;
  • Чистая, 1-9, 2-10, 10-14, 11, 13-15;
  • Читинская, 6-20, 7-13;
  • Шестидесятников, 103/4;
  • Энгельса, 20-36, 40, 41-55;
  • Якорная, 2-24;
  • Ялтинская, 3-63, 35, 37, 57;
  • 2-й проезд Ялтинский, 1-27, 2-28.

Уточнить адрес можно по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Также 2 декабря с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение на улице Вишняковой, 1/2, 1/7, 1.

Уточнить информацию можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

