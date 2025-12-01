В ЕДДС Краснодара рассказали, где 2 декабря не будет света и воды

Во вторник в краевой столице запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.

В связи с этим с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:

Аксайская, 1-15, 2-20, 19-35, 20-48, 43-57;

Аляскинская, 1-35, 3-4, 4-6, 6-22, 75;

Бархатная, 1-19, 2-20, 21-25, 22-26;

Батумская, 1-5, 2;

Бестужевская, 1-15;

Богатырская, 35, 38-82, 80;

Витебская, 1-15, 2-20, 54-60, 105-117;

Вишняковой, 1, 1/5, 2, 3, 3/4, 5/2;

Васнецова, 1-37, 2, 4-46, 9, 16, 26;

1-й проезд Васнецова, 1-23, 2-32;

4-й проезд Васнецова, 1, 8;

Глинки, 2-8;

Головатого, 76-88, 87-89, 89-91, 90-126, 91-107;

Герцена, 34-40, 44-52, 51-99, 81;

Есенина, 16, 228-234;

Заполярная, 1;

Затонный проезд, 36, 43-51;

1-й проезд Зеленый, 5-29;

Знаменская, 32-74, 33-75, 52, 74-96;

1-й проезд Знаменский, 1-27, 2-26;

2-й проезд Знаменский, 1-27, 2-26;

Индустриальный проезд, 97-99;

1-я Сторожевая, 42-52;

Казачья, 37;

Каспийская, 1;

Калинина, 61-109, 115-135, 137-175, 210-290, 83, 278;

Кармалина, 11-33, 18-40;

Кишиневская, 2-20, 11-17, 23-35;

Комарова, 25-49, 75-85, 91-95;

Кошевого, 61-85, 83-85, 68-102, 77-79, 94-102;

Кошевого проезд, 33-53, 34-54;

Красная, 127, 129;

Краснодонская, 37-61, 36-58;

Красных Партизан, 1/2, 1/а, 1/б, 2/2, 25, 25/1;

Красюка, 1-9, 2-18, 9-31, 20-38, 211-231;

Кропоткина, 47-69, 117;

Круговая, 4;

Кухаренко, 4-34, 21-27;

проезд 6-я линия, 79, 81;

Мальгерба, 17-41, 18-36;

Микешина, 17-39, 14-36, 36-46, 45-57, 40;

Могилевская, 15-25, 14-24;

Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 108-138, 140-170, 154;

Новороссийский проезд, 2-18;

Окружная, 1-15;

Передерия, 43-51, 32-62;

Петуховский проезд, 1-3, 2-28, 3-19;

Пирогова, 1-13;

Потемкинская, 35-43, 32-42;

Почтовое отделение, 73;

Раздольная, 15-33;

Российская, 119-255, 127-133, 129-133, 130, 131/1, 133/7, 281-283, 357, 362-366;

Селезнева, 3-81, 7, 16, 20-28, 32-46, 48, 60-72, 67, 69, 83-89;

Северная, 279;

Солнечная, 27-57;

Становая, 76;

С/З Красный, 20/а;

Тахтамукайская, 36-46;

Триумфальная, 1;

Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;

Угловая, 3;

Уманская, 40-48;

Уральская, 115, 119, 121, 123, 133;

Чистая, 1-9, 2-10, 10-14, 11, 13-15;

Читинская, 6-20, 7-13;

Шестидесятников, 103/4;

Энгельса, 20-36, 40, 41-55;

Якорная, 2-24;

Ялтинская, 3-63, 35, 37, 57;

2-й проезд Ялтинский, 1-27, 2-28.

Уточнить адрес можно по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.

Также 2 декабря с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение на улице Вишняковой, 1/2, 1/7, 1.

Уточнить информацию можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.

