В ЕДДС Краснодара рассказали, где 2 декабря не будет света и воды
01.12.2025 21:50
Во вторник в краевой столице запланированы работы на сетях водо- и электроснабжения.
В связи с этим с 9:00 до 17:00 свет отключат по адресам:
- Аксайская, 1-15, 2-20, 19-35, 20-48, 43-57;
- Аляскинская, 1-35, 3-4, 4-6, 6-22, 75;
- Бархатная, 1-19, 2-20, 21-25, 22-26;
- Батумская, 1-5, 2;
- Бестужевская, 1-15;
- Богатырская, 35, 38-82, 80;
- Витебская, 1-15, 2-20, 54-60, 105-117;
- Вишняковой, 1, 1/5, 2, 3, 3/4, 5/2;
- Васнецова, 1-37, 2, 4-46, 9, 16, 26;
- 1-й проезд Васнецова, 1-23, 2-32;
- 4-й проезд Васнецова, 1, 8;
- Глинки, 2-8;
- Головатого, 76-88, 87-89, 89-91, 90-126, 91-107;
- Герцена, 34-40, 44-52, 51-99, 81;
- Есенина, 16, 228-234;
- Заполярная, 1;
- Затонный проезд, 36, 43-51;
- 1-й проезд Зеленый, 5-29;
- Знаменская, 32-74, 33-75, 52, 74-96;
- 1-й проезд Знаменский, 1-27, 2-26;
- 2-й проезд Знаменский, 1-27, 2-26;
- Индустриальный проезд, 97-99;
- 1-я Сторожевая, 42-52;
- Казачья, 37;
- Каспийская, 1;
- Калинина, 61-109, 115-135, 137-175, 210-290, 83, 278;
- Кармалина, 11-33, 18-40;
- Кишиневская, 2-20, 11-17, 23-35;
- Комарова, 25-49, 75-85, 91-95;
- Кошевого, 61-85, 83-85, 68-102, 77-79, 94-102;
- Кошевого проезд, 33-53, 34-54;
- Красная, 127, 129;
- Краснодонская, 37-61, 36-58;
- Красных Партизан, 1/2, 1/а, 1/б, 2/2, 25, 25/1;
- Красюка, 1-9, 2-18, 9-31, 20-38, 211-231;
- Кропоткина, 47-69, 117;
- Круговая, 4;
- Кухаренко, 4-34, 21-27;
- проезд 6-я линия, 79, 81;
- Мальгерба, 17-41, 18-36;
- Микешина, 17-39, 14-36, 36-46, 45-57, 40;
- Могилевская, 15-25, 14-24;
- Новороссийская, 3, 3/7, 3/11, 108-138, 140-170, 154;
- Новороссийский проезд, 2-18;
- Окружная, 1-15;
- Передерия, 43-51, 32-62;
- Петуховский проезд, 1-3, 2-28, 3-19;
- Пирогова, 1-13;
- Потемкинская, 35-43, 32-42;
- Почтовое отделение, 73;
- Раздольная, 15-33;
- Российская, 119-255, 127-133, 129-133, 130, 131/1, 133/7, 281-283, 357, 362-366;
- Селезнева, 3-81, 7, 16, 20-28, 32-46, 48, 60-72, 67, 69, 83-89;
- Северная, 279;
- Солнечная, 27-57;
- Становая, 76;
- С/З Красный, 20/а;
- Тахтамукайская, 36-46;
- Триумфальная, 1;
- Тюляева, 33, 37, 37/1, 39, 39/а;
- Угловая, 3;
- Уманская, 40-48;
- Уральская, 115, 119, 121, 123, 133;
- Чистая, 1-9, 2-10, 10-14, 11, 13-15;
- Читинская, 6-20, 7-13;
- Шестидесятников, 103/4;
- Энгельса, 20-36, 40, 41-55;
- Якорная, 2-24;
- Ялтинская, 3-63, 35, 37, 57;
- 2-й проезд Ялтинский, 1-27, 2-28.
Уточнить адрес можно по ссылке. Дополнительную информацию можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по номеру 255-45-66.
Также 2 декабря с 9:00 до 17:00 отключат водоснабжение на улице Вишняковой, 1/2, 1/7, 1.
Уточнить информацию можно в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефону 220-28-38, 217-03-33, сообщает ЕДДС Краснодара.
