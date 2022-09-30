В Краснодаре более 15 тыс. человек приняли участие в митинге «Мы вместе»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Митинг-концерт в поддержку вхождения Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России провели 30 сентября на Главной городской площади.

По словам члена Общественной палаты Краснодарского края, председателя Краснодарской региональной общественной организации «Российский союз молодежи» Аскера Тюрина, вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стало важным витком в истории не только России, но и всего мира.

«Мы собрались сегодня, чтобы выразить единство с братским народом», — добавил он.

На сцену вышли творческие коллективы Краснодарской филармонии и Кубанского казачьего хора. Мероприятие организовало региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о вхождении в состав РФ. Церемония началась с минуты молчания в память о Героях России.