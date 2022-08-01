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В Краснодаре более 100 участников «Школы молодого предпринимателя» представят бизнес-проекты

Экономика
01.08.2022 14:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bolee-100-uchastnikov-shkoly-molodogo-predprinimatelya-predstavyat-biznes-proekty
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На реализацию лучших из них можно получить финансирование, чтобы развить собственное дело.

«Мероприятие очень динамичное, в нем прежде всего идет тестирование, образовательный курс, далее программа по наставничеству. Участники получают хорошие знания и практический предпринимательский опыт», — сказала заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Татьяна Гончарова.

«Все, у кого есть потребность, смогут обратиться в Фонд микрофинансирования за льготным займом под 0,1% годовых. До 1 млн рублей при поддержке Фонда развития бизнеса и до 3 млн рублей при наличии собственного залога», — сообщила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Участники школы предпринимателя получают знания по маркетингу, продажам, финансам, управлению, бухучету и другим направлениям бизнеса, а после создают собственные проекты. Какие из них победят — станет известно уже вечером 1 августа.

Читайте также: в Краснодаре начинающие предприниматели провели презентацию для экспертов инвест-шоу «Бизнес-лифт».

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