В Краснодаре более 100 участников «Школы молодого предпринимателя» представят бизнес-проекты

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На реализацию лучших из них можно получить финансирование, чтобы развить собственное дело.

«Мероприятие очень динамичное, в нем прежде всего идет тестирование, образовательный курс, далее программа по наставничеству. Участники получают хорошие знания и практический предпринимательский опыт», — сказала заместитель руководителя департамента инвестиций и развития малого и среднего бизнеса Краснодарского края Татьяна Гончарова.

«Все, у кого есть потребность, смогут обратиться в Фонд микрофинансирования за льготным займом под 0,1% годовых. До 1 млн рублей при поддержке Фонда развития бизнеса и до 3 млн рублей при наличии собственного залога», — сообщила исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пистунова.

Участники школы предпринимателя получают знания по маркетингу, продажам, финансам, управлению, бухучету и другим направлениям бизнеса, а после создают собственные проекты. Какие из них победят — станет известно уже вечером 1 августа.

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