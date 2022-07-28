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В Краснодаре начинающие предприниматели провели презентацию для экспертов инвест-шоу «Бизнес-лифт»

Экономика
28.07.2022 17:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-nachinayushhie-predprinimateli-proveli-prezentatsiyu-dlya-ekspertov-invest-shou-biznes-lift
Видео канала «Кубань 24»

Конкурс, созданный в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», направлен на поддержку тех, кто готов выводить на рынок собственный товар или услугу.

В краевой столице 20 начинающих предпринимателей провели видеопрезентации для экспертов инвест-шоу «Бизнес-лифт». Молодые бизнесмены рассказали, что способны создавать продукцию, качество которой не уступит европейской.

«Мы производим одежду, в этом году запустили спортивное питание, проводим активные выездные туры по достопримечательностям России. Благодаря проекту хочется показать, что в России нужно и важно путешествовать, что собственное производство ничем не хуже европейского и нужно поднимать производство России», — сказала участница инвест-шоу «Бизнес-лифт» Дарья Соловьева.

Инвест-шоу организованно при поддержке департамента инвестиций, развития малого и среднего предпринимательства. Цель мероприятия — найти уникальные идеи и помочь участникам воплотить их в жизнь.

«Фонд развития бизнеса Краснодарского края совместно с остальной инфраструктурой поддержки предпринимательства оказывает меры финансовой поддержки бизнеса на всех этапах развития. К нам за услугами могут обратиться как начинающий предприниматель, так и тот, кто только хочет начать заниматься бизнесом, и те, кто хочет стать самозанятым или уже им является», — сказала исполнительный директор Фонда развития бизнеса Краснодарского края Елена Пискунова.

Успешные проекты уже нашли своих инвесторов. Получили участники шоу и дельные советы от опытных предпринимателей. Сейчас решается, кому достанется главный приз соревнования — 600 тыс. рублей на развитие собственного дела.

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