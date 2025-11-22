Logo
В Краснодаре BMW насмерть сбил пешехода после столкновения с легковушкой

Происшествия
В Краснодаре BMW насмерть сбил пешехода после столкновения с легковушкой
Фото t.me/gibdd123region

Авария произошла 22 ноября около 12:33 на улице имени Героя Богданченко в краевой столице.

По предварительным данным, 41-летний мужчина за рулем BMW X6 ехал со стороны поселка Индустриального в сторону федеральной трассы М-4 «Дон», выехал на полосу встречного движения в запрещенном месте и врезался в ВАЗ под управлением 33-летнего водителя, который выезжал на дорогу с прилегающей территории. После столкновения иномарку отбросило на левую обочину, где находились два пешехода.

В результате ДТП погиб 37-летний пешеход, также пострадали 44-летний пешеход и водитель зарубежного кроссовера, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Темрюкском районе Lada врезалась в бетонный барьер, есть погибший. Авария со смертельным исходом произошла на трассе Новороссийск — Керчь.

