В Краснодаре благодаря грантовой поддержке стерилизуют 1 тыс. уличных котов
Ветеринарная клиника «Краснодог» победила на конкурсе «Гранты Губернатора Кубани» и получила средства на стерилизацию бездомных животных.
Благодаря грантовой поддержке сотрудники «Краснодога» в течение трех месяцев стерилизуют 800 кошек и 200 котов. После операции всем животным установят специальный чип.
В этом году на Кубани на грантовую поддержку социально ориентированных НКО направят 241 рублей. Всего в регионе планируют провести четыре грантовых конкурса.
Заявки на первый из них принимают до 27 марта. В нем могут принять участие некоммерческие организации, занимающиеся духовно-нравственным и военно-патриотическим воспитанием. Документы можно подать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», общественные организации региона, помимо четырех краевых конкурсов, могут до середины марта подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов.
- Повредивших памятники на сельском кладбище в Северском районе вандалов задержали
- Ветеринары борются за жизнь страуса, пойманного спасателями в горах Новороссийска
- «Карнавала» не будет: торговые площадки краснодарского ТРЦ закроют до конца марта
- В Краснодаре отчим избил 5-летнюю падчерицу ногами, ремнем и зарядкой для телефона
- Роспотребнадзор: как выбрать живые цветы к 8 Марта
- Шеф-повар из Краснодара вошел в топ-10 лучших поваров России