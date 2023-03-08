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В Краснодаре благодаря грантовой поддержке стерилизуют 1 тыс. уличных котов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-blagodarya-grantovoj-podderzhke-sterilizuyut-1-tys-ulichnyh-kotov
В Краснодаре благодаря грантовой поддержке стерилизуют 1 тыс. уличных котов
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ветеринарная клиника «Краснодог» победила на конкурсе «Гранты Губернатора Кубани» и получила средства на стерилизацию бездомных животных.

Благодаря грантовой поддержке сотрудники «Краснодога» в течение трех месяцев стерилизуют 800 кошек и 200 котов. После операции всем животным установят специальный чип.

В этом году на Кубани на грантовую поддержку социально ориентированных НКО направят 241 рублей. Всего в регионе планируют провести четыре грантовых конкурса.

Заявки на первый из них принимают до 27 марта. В нем могут принять участие некоммерческие организации, занимающиеся духовно-нравственным и военно-патриотическим воспитанием. Документы можно подать на сайте, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», общественные организации региона, помимо четырех краевых конкурсов, могут до середины марта подать заявку в Президентский фонд культурных инициатив и Фонд президентских грантов.

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