В Краснодаре бизнесменам предложили новый микрозаем «Торговля»
Его ввели вместо исключающихся микрозаймов «Антикризисный», «Антикризисный подакцизный» и «Восстановление МСП» для действующих предпринимателей малого и среднего бизнеса.
«Новый вид микрозайма будет актуален для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли», — отметил начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.
Он добавил, что важно поддерживать именно эту сферу бизнеса, когда в стране берут курс на импортозамещение.
Мера поддержки предполагает выплаты до 5 млн рублей на срок до 2 лет по ставке Банка России, которая действует на момент регистрации заявления микрозайма.
Также на сайте администрации Краснодара собрана информация об актуальных мерах поддержки в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба мэрии.
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