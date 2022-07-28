В Краснодаре бизнесменам предложили новый микрозаем «Торговля»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Его ввели вместо исключающихся микрозаймов «Антикризисный», «Антикризисный подакцизный» и «Восстановление МСП» для действующих предпринимателей малого и среднего бизнеса.

«Новый вид микрозайма будет актуален для предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере торговли», — отметил начальник городского управления инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Артем Анацкий.

Он добавил, что важно поддерживать именно эту сферу бизнеса, когда в стране берут курс на импортозамещение.

Мера поддержки предполагает выплаты до 5 млн рублей на срок до 2 лет по ставке Банка России, которая действует на момент регистрации заявления микрозайма.

Также на сайте администрации Краснодара собрана информация об актуальных мерах поддержки в условиях санкционного давления, сообщает пресс-служба мэрии.

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