В Краснодаре беженцы из Донбасса проголосовали на референдуме
Политика
23.09.2022 14:58
Так, на улице Старокубанской в помещении Территориального центра № 8 находится участок для жителей Луганской народной республики.
«Проголосовал за вхождение Луганской народной республики в состав РФ. Проголосовал, потому что считаю, что каждый житель республики должен высказать свою точку зрения. И моя точка зрения за то, чтобы мы присоединились, и на нашей земле воцарился мир», — сказал участник референдума Олег Вольман.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае началось голосование по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
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