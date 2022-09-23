Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодаре беженцы из Донбасса проголосовали на референдуме

Политика
23.09.2022 14:58
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-bezhentsy-iz-donbassa-progolosovali-na-referendume
Видео канала «Кубань 24»

Так, на улице Старокубанской в помещении Территориального центра № 8 находится участок для жителей Луганской народной республики.

«Проголосовал за вхождение Луганской народной республики в состав РФ. Проголосовал, потому что считаю, что каждый житель республики должен высказать свою точку зрения. И моя точка зрения за то, чтобы мы присоединились, и на нашей земле воцарился мир», — сказал участник референдума Олег Вольман.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае началось голосование по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре празднование Дня города пройдет по сокращенной программе
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре мужчина горел заживо в закрытом лифте из-за воспламенившегося самоката
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
В Краснодаре снесли двухэтажный самострой площадью 587 кв. метров
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-2: дроны, «стингеры» и танки для Украины — выгодная Западу «благотворительность»
  2. В Краснодаре неадекватная женщина напугала учеников школы
  3. Минобороны ответило на вопросы по частичной мобилизации в РФ
  4. Маргарита Симоньян объявила флешмоб для финансовой поддержки мобилизованных
  5. В Сочи дольщикам ЖК «Ямайка» выплатили более 4 млрд рублей
  6. Что такое частичная мобилизация и кого она коснется?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях