В Краснодаре беженцы из Донбасса проголосовали на референдуме

Видео канала «Кубань 24»

Так, на улице Старокубанской в помещении Территориального центра № 8 находится участок для жителей Луганской народной республики.

«Проголосовал за вхождение Луганской народной республики в состав РФ. Проголосовал, потому что считаю, что каждый житель республики должен высказать свою точку зрения. И моя точка зрения за то, чтобы мы присоединились, и на нашей земле воцарился мир», — сказал участник референдума Олег Вольман.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае началось голосование по референдумам в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.