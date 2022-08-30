В Краснодаре бездомный угнал автомобиль, чтобы прокатиться по городу

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Преступление произошло во дворе многоквартирного дома по улице Школьной.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что вечером припарковал свой автомобиль возле дома, а на следующее утро нашел его в другом месте. По его словам, несколько месяцев назад он потерял один из комплектов ключей от замка зажигания, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские по горячим следам установили личность злоумышленника. Им оказался 46-летний мужчина без определенного места жительства. Он признал в совершении преступления и рассказал, что нашел на улице ключи от автомобиля, проник в салон и прокатился по городу. Мужчина вернул машину примерно на то же место, где она стояла ранее.

Возбудили уголовное дело. За незаконное завладение автомобилем без цели хищения мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Его поместили под стражу.

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